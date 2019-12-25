Эксперты прокомментировали выступление Мишустина на агропромышленной выставке "Золотая осень"

Экспорт сельхозпродукции в РФ вырос более чем на 15%, обеспеченность собственными семенами увеличилось почти на 70%

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин побывал на агропромышленной выставке "Золотая осень". Авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили несколько ключевых моментов из его выступления: так, экспорт сельхозпродукции в РФ вырос более чем на 15%, обеспеченность собственными семенами увеличилось почти на 70%, а также произошлло создание инфраструктуры для разработки и производства новых сортов и гибридов. Также отмечена результативная модернизация отечественной сельхозтехники, включая создание новых ее типов.

Телеграмеры подчеркнули, что страна последовательно шла от позиции импортера продовольствия (причем в опасных для суверенитета объемах) к позиции одного из лидеров мирового агропрома. И теперь развитие отрасли тянет за собой и смежников, от биотехнологии до машиностроительного хайтека.

Результат? Результат. Причем такой, что обещает еще более значимые результаты в дальнейшем. Когда и новые сорта российской разработки, и новая сельхозтехника пойдут на экспорт. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: сайт Правительства РФ