В прошлом году потребление мяса в России на душу населения обновило исторический максимум

Авторы поста отметили произошедшие с советских времен изменения в структуре потребления.

В 2025 году потребление мяса в России на душу населения обновило исторический максимум, составив 83 кг в убойном весе (не включая субпродукты и мясные изделия). С учетом мясопродуктов оно достигло 100 кг В 1976 году эти показатели составляли 58,3 кг и около 79-81 кг, соответственно. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", такая статистика явно расходится с распространенными среди части граждан представлениями о "продуктовом рае" в СССР и массовом неблагополучии людей в постсоветское время.

Авторы поста отметили произошедшие за это время изменения в структуре потребления. В советское время основу "мясной тарелки" составляла говядина, затем шла свинина, и лишь затем мясо птицы. В современной России картина "перевернулась": на первом месте курица и индейка, на втором – свинина. А вот говядина перешла на последнее место.

Однако в этом ситуация в России полностью соответствует мировой тенденции. Цены на говядину и телятину достигают все новых высот во всех странах, по сути, этот вид мяса становятся премиум-продуктом. Но и на это надо смотреть не как на повод для самоутешения, а как на возможную точку роста для нашего сельского хозяйства. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere