Владимир Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный предновогодний саммит в Петербург

По словам российского лидера, на встрече стороны смогут обсудить все текущие и перспективные вопросы взаимодействия.

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, пригласил коллег по Содружеству Независимых Государств на традиционную неформальную встречу в Петербурге. Саммит состоится 21 декабря.

Дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря, как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, на предстоящей предновогодней встрече стороны смогут обсудить все текущие и перспективные вопросы взаимодействия.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: официальный сайт президента России