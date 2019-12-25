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Товарооборот России и СНГ превысил $110 млрд: мнение экспертов
Сегодня, 13:13
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Товарооборот России и СНГ превысил $110 млрд: мнение экспертов

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Результат может быть еще выше, если страны будут снимать торговые барьеры.

Товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд и продолжает расти, заявил Владимир Путин на встрече глав объединения в Туркмении. Результат может быть еще выше, если страны будут снимать торговые барьеры. Кроме того, президент анонсировал подписание на саммите резолюции о необходимости сохранять общую историю стран постсоветского пространства, уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Еще в 2021 году товарооборот составлял $95,9 млрд. То есть все попытки западных стран отвадить партнеров по СНГ от торговли с Россией провалились – за четыре года он вырос на $15 млрд, что говорит об устойчивости экономических взаимосвязей и политической решимости их поддерживать, увернеы эксперты. 

Отметим, что СНГ часто называют рыхлым объединением, однако он, тем не менее, остается важным мостом для взаимодействия стран бывшего СССР по самым разным вопросам – от экономики до исторической памяти. Именно поэтому, когда в той же Молдавии и Украине к власти пришли прозападные силы, они начали последовательно демонтировать свое участие в СНГ, несмотря на все его выгоды для народов этих стран. 

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: официальный сайт президента России

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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