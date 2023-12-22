Пост первого вице-премьера РФ предложили Денису Мантурову: мнение экспертов

Как считают авторы поста, такое предложение демонстрирует признание важности направления, за которое отвечает глава Минпромторга, с другой – признание его заслуг в ходе СВО.

Михаил Мишустин предложил рассмотреть кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера РФ. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как считают авторы поста, такое предложение демонстрирует признание важности направления, за которое отвечает глава Минпромторга, с другой – признание его заслуг в ходе СВО. Телеграмеры назвали Мантурова одним из творцов "индустриального чуда", обеспечившего России перевес в военном производстве над всем блоком НАТО вместе взятым.

Проще от этого задача не становится. Надо и закрывать пробелы, и обеспечивать позиции для дальнейшего развития, не исчерпывающиеся задачами оборонки. Тем более, что в гражданской промышленности требования к гарантиям стабильности поставок и доступа к технологиям не менее актуальны, чем в военной сфере. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали указ Путина о национальных целях развития РФ.

Фото: government.ru