Эксперты прокомментировали указ Путина о национальных целях развития РФ

Несколько целей, таких как попадание в топ-10 стран с лучшим средним образованием, были выполнены.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который пришел на смену документу от 2020 года. Его положения рассмотрели авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили эксперты, новый указ строится на базисе старого, но он детальнее и рассчитан на более дальний горизонт планирования – на 12 лет, вместо 10. Несколько целей, таких как попадание в топ-10 стран с лучшим средним образованием, были выполнены. Некоторые, такие как попадание в топ-25 по роботизации и топ-10 по объему научных исследований, появились впервые, "перекочевав" в стратегию из тезисов президента в послании к Федеральному собранию.

Также телеграмеры напомнили, что важное место в указе посвящено демографическим целям – вместо общих планов роста населения в новом указе упор делается на увеличении коэффициента рождаемости россиян и улучшении их здоровья, что логично ведет к продлению их трудовой деятельности. Этим занимались и ранее, но теперь акцент на внутренние демографические ресурсы сделан более отчетливо. Кроме того, в указе начал фигурировать коэффициент Джини, являющийся индикатором имущественного расслоения, что ясно свидетельствует о курсе на выравнивание уровня жизни в стране. Делать это планируется за счет общего роста зарплат, в том числе бюджетников, которым в указе уделено особое место.

Вообще, указ ставит много амбициозных целей, в том числе выход на четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности. Что не только говорит об устойчивости российской государственности в условиях беспрецедентного давления Запада, но и значительном потенциале, реализовать которой власти планируют в обозначенный в указе период. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru