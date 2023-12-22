Эксперты подвели итоги встречи Макрона, фон дер Ляйен и Си в Елисейском дворце

Европейские лидеры призвали Пекин "использовать все свое влияние на Россию", "приложить "больше усилий для ограничения поставок в Россию оборудования двойного назначения" и сдерживать ядерные угрозы со стороны Москвы.

В Елисейском дворце прошла трехсторонняя встречи Эммануэля Макрона, Урсулы фон дер Ляйен и Си Цзиньпина. Её итоги озвучили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что европейские лидеры призвали Пекин "использовать все свое влияние на Россию", "приложить "больше усилий для ограничения поставок в Россию оборудования двойного назначения" и сдерживать ядерные угрозы со стороны Москвы. В свою очередь, глава КНР говорил о тесном сотрудничестве, значении отношений Китая-ЕС в поддержании безопасности и стабильного развития в мире. Таким образом, создаётся видимость, что на международном треке ничего не случилось, считают авторы поста.

Однако в реальности мы видим, что ЕС не удается заманить в свою антироссийскую коалицию Китай. Со стороны китайского лидера не прозвучало никаких обвинений или критики в адрес российского руководства. Си Цзиньпин уже давно озвучил принципы, на которых Китай предлагает решать украинский кризис – и один из них отказ в накачивании Украины оружием. Гораздо важнее для главы КНР было обсудить торговую повестку, взаимные тарифные и таможенные ограничения, нежели геополитические проблемы ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что пассажирский ЖД-перевозчик Латвии намерен закупать запчасти в России и Белоруссии.

Фото: Ludovic Marin/ Pool Photo via AP