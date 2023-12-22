В Петербурге сотрудник Росгвардии спас участника полумарафона "ЗаБег.РФ"

К месту направили скорую помощь, медики провели реанимационные мероприятия.

В Петербурге 19 мая росгвардеец спас участника VIII Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", которому стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Северо-Западу.

Военнослужащий специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, рядовой Даниил Галес, обеспечивавший общественную безопасность мероприятия, помог спортсмену. Увидев, что мужчине плохо, росгвардеец подбежал к нему с водой и доложил о произошедшем по рации командиру. К месту направили скорую помощь, медики провели реанимационные мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге курьер спас пенсионерку от мошенников.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Северо-Западу