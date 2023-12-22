Полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение транспорта на центральных улицах Петербурга

Забег пройдет 19 мая.

В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" в Петербурге 19 мая ограничат движение транспорта в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

С 00:00 до 23:59 не получится припарковаться на Сенатской площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Конногвардейском бульваре, Адмиралтейской набережной, Университетской набережной, Биржевой площади и других.

Введено также временное прекращение движения до 06:00 вторника, 21 мая, на следующих участках: Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта; Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Гороховой улицы; Адмиралтейском проспекте в направлении от Дворцового проезда к Гороховой улице; Исаакиевской площади вдоль дома 4.

Кроме того, не получится проехать с 06:00 до 13:30 по Троицкому мосту, с 00:00 до 16:30 – по Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улице.

Подробнее с ограничениями можно ознакомиться в группе ведомства во "ВКонтакте".

Ранее на Piter.TV: в Кировском районе ограничат проезд по бульвару Новаторов с 20 по 24 мая.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга