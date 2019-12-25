С 7 сентября движение ограничат в четырех районах Петербурга

Планируется ремонт дорожного покрытия.

С 7 сентября в четырех районах Петербурга ограничат и запретят движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 5 сентября.

В частности, в Адмиралтейском районе 7 сентября, в ночное время с 01:10 до 05:30, и с 20:00 7 сентября до 06:00 8 сентября из-за реконструкции кабельной сети ограничат движение по Садовой улице от Кокушкина переулка до Сенной площади.

В Василеостровском районе с 7 по 8 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия не получится проехать по Румянцевской площади от улицы Репина до 2-3-й линий В. О.

В Красногвардейском районе с 7 по 10 сентября пройдут работы по реконструкции тепловых сетей, поэтому закроют движение по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков.

В Пушкинском районе с 7 сентября по 6 октября из-за устройства въезда-выезда ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине у административной границы города.

Также на один день, 7 сентября, в связи с ремонтом дороги закроют движение в поселке Александровская на перекрестке улицы Редкое Кузьмино и улицы Третьей Пятилетки.

Ранее мы рассказывали о том, что с 6 сентября в четырех района Петербурга также ввели временные ограничения движения.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга