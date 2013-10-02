В Колпино благоустроят пляж "Детский" с учётом исторического наследия

Все строительные работы проводятся с особой осторожностью, так как пляж расположен в пределах объекта культурного наследия федерального значения – "Заводы Ижорские Адмиралтейские".

В Колпинском районе Петербурга, на берегу реки Ижоры, полным ходом идут работы по благоустройству пляжа "Детский". Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Согласно планам, территория будет полностью обновлена для комфортного времяпрепровождения. На берегу уложат настилы из долговечной лиственницы и очистят песок. Для посетителей создадут многофункциональное пространство: будут оборудованы отдельные зоны для спокойного и активного отдыха, спортивная площадка для игры в волейбол, кабинки для переодевания, душевые, мойки для ног и питьевой фонтан. Для людей с ограниченной подвижностью будет установлен специальный пандус. Кроме того, отдыхающих ждут скамейки, шезлонги, гамаки, столы для пикников, навесы от солнца и велопарковки. Территорию также озеленят.

Все строительные работы проводятся с особой осторожностью, так как пляж расположен в пределах объекта культурного наследия федерального значения – "Заводы Ижорские Адмиралтейские". Реконструкция ведётся в строгом соответствии с требованиями законодательства по сохранению исторической среды.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ Петербурга выдала более 2500 ордеров на проведение различных работ в городе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга