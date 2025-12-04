ГАТИ Петербурга выдала более 2500 ордеров на проведение различных работ в городе

Большинство работ в городе проводится по заранее согласованным графикам, что позволяет минимизировать неудобства для жителей и обеспечивать координацию между различными службами.

С начала текущего года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала более 2500 ордеров на проведение различных работ в городе. Наибольшее количество разрешений, свыше 800, было выдано на благоустройство территорий. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Значительная часть работ связана с озеленением: около 350 ордеров было выдано на посадку деревьев и кустарников. Это направление является важным для улучшения городской среды и экологии.

Кроме того, ГАТИ акцентировала внимание на необходимости сохранения архитектурного облика Петербурга. Для ремонта фасадов жилых домов и социальных учреждений было выдано более 300 ордеров, из которых 31 касается реставрации фасадов объектов культурного наследия.

На проведение работ по ремонту дорог, мостов, набережных и трамвайных путей дорожным организациям выдано около 30 разрешений. Одним из крупнейших проектов станет ремонт Невского проспекта, который начнется 28 июня. В ГАТИ подчеркнули, что большинство работ в городе проводится по заранее согласованным графикам, что позволяет минимизировать неудобства для жителей и обеспечивать координацию между различными службами.

Ранее в ГАТИ Петербурга рассказали, как координируются городские работы.

Фото: Piter.TV