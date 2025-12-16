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В ГАТИ Петербурга рассказали, как координируются городские работы
Сегодня, 10:21
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В ГАТИ Петербурга рассказали, как координируются городские работы

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Планы строятся на 5 лет вперед.

В Городскую координационную платформу Государственной административно-технической инспекции Петербурга включены более 7 тыс. объектов, на которых в ближайшие 5 лет запланированы работы. Там объединяются планы органов власти, ресурсоснабжающих организаций, застройщиков и собственников объектов. 

Данный подход помогает избежать ситуаций, когда после благоустройства территории приходится вновь ее вскрывать для ремонта инженерных сетей или проведения других работ. Пример – Невский проспект. В настоящее время порядка 93% работы внесены в Городскую координационную платформу. 

За 2 года платформа стала основным инструментом координации городских проектов, позволяя планировать их реализацию на годы вперед.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге благоустраивают 22 общественных пространства. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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