В Петербурге благоустраивают 22 общественных пространства

Всего в этом году было выдано 37 соответствующих ордеров.

В Петербурге сегодня благоустраивают 22 общественных пространства, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 17 июня. Всего в этом году было выдано 37 соответствующих ордеров по программе "Формирование комфортной городской среды".

В начале июня доделали пространство в Изотовском сквере, а во дворе на проспекте Энгельса появилась площадка для выгула собак. Активная стадия работ ведется на трех пляжах и в нескольких скверах.

Шаг за шагом город преображается, обретает новые точки притяжения для прогулок, спорта и отдыха в рамках 10 приоритетов развития Петербурга "Комфорт и уют". Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко.

Фото: пресс-служба ГАТИ