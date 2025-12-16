  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге благоустраивают 22 общественных пространства
Сегодня, 9:52
168
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге благоустраивают 22 общественных пространства

0 0

Всего в этом году было выдано 37 соответствующих ордеров.

В Петербурге сегодня благоустраивают 22 общественных пространства, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 17 июня. Всего в этом году было выдано 37 соответствующих ордеров по программе "Формирование комфортной городской среды". 

В начале июня доделали пространство в Изотовском сквере, а во дворе на проспекте Энгельса появилась площадка для выгула собак. Активная стадия работ ведется на трех пляжах и в нескольких скверах. 

Шаг за шагом город преображается, обретает новые точки притяжения для прогулок, спорта и отдыха в рамках 10 приоритетов развития Петербурга "Комфорт и уют". 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии