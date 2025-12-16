Скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко

Территорию благоустроят у дома №36 по улице Тамбасова.

В Красносельском районе Петербурга появится новый сквер, названный в честь легендарного актёра Александра Демьяненко. Решение о наименовании безымянной зелёной зоны было одобрено городской Топонимической комиссией.

Территорию благоустроят у дома №36 по улице Тамбасова. Выбор места имеет историческое значение: именно здесь, в доме №30, корпус 2, жил сам артист с середины 1970-х до начала 1990-х годов.

Кроме того, этот район неразрывно связан с его профессиональной деятельностью. В начале улицы Тамбасова располагались павильоны киностудии "Ленфильм", где Демьяненко работал и снимался в своих знаменитых картинах. Теперь имя артиста, прославившегося ролью Шурика в комедиях Леонида Гайдая, будет навсегда вписано в карту города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появились сквер Чернобыльцев, сад Маяковского и парк "Рыбачья Слобода".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)