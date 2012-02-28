С 6 сентября в четырех района Петербурга вводятся временные ограничения движения

Это связано с ремонтными работами.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга информирует о закрытиях и об ограничениях дорожного движения с 6 сентября. Меры коснутся четырех районов города.

Так, в Московском районе в связи со строительством транспортной развязки с 6 сентября по 5 мая 2025 года ограничат движение по Московскому шоссе от проспекта Юрия Гагарина до улицы Ленсовета, с закрытием правого поворота с Московского шоссе на Дунайский проспект в сторону Пулковского шоссе. Также с 6 сентября по 5 ноября не получится проехать по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до проспекта Космонавтов, по улице Ленсовета от Среднерогатской улицы до Московского шоссе.

В Петроградском районе с 6 по 13 сентября будут строить газопровод, поэтому ограничивается движение транспорта по Южной дороге у "Зенит-Арены" на Крестовском острове – от Футбольной аллеи до Северной дороги.

В Приморском районе с 6 по 7 сентября из-за работ по ремонту дорожного покрытия закроют проезд по улице Матроса Железняка от Омской улицы до Ланской улицы, включая перекресток с Омской улицей.

В Пушкинском районе 6 сентября планируется ремонт дорожного покрытия. По этой причине закрывается движение в поселке Александровская на перекрестке улицы Редкое Кузьмино и улицы Дружбы.

Ранее на Piter.TV: в Мурино на круговом перекрестке запретят парковаться.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга