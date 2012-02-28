В Мурино на круговом перекрестке запретят парковаться

Мера вводится из-за "ночующих большегрузов", которые занимают часть правой полосы.

Согласована новая схема движения по круговому перекрестку на развязке с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга в западной части Мурино. В ближайшее время на ней введут запрет остановки, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 4 сентября.

Мера вводится из-за "ночующих большегрузов", которые занимают часть правой полосы. Их приходится объезжать. Это тормозит движение и может привести к ДТП.

Также отмечается, что в этой части Мурино завершается обустройство дополнительной полосы на съезде с КАД к торговому центру "ЭкоПарк".

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском и Курортном районах с 5 сентября ограничат движение транспорта.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти