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В Мурино на круговом перекрестке запретят парковаться
Сегодня, 13:31
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В Мурино на круговом перекрестке запретят парковаться

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Мера вводится из-за "ночующих большегрузов", которые занимают часть правой полосы.

Согласована новая схема движения по круговому перекрестку на развязке с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга в западной части Мурино. В ближайшее время на ней введут запрет остановки, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 4 сентября. 

Мера вводится из-за "ночующих большегрузов", которые занимают часть правой полосы. Их приходится объезжать. Это тормозит движение и может привести к ДТП. 

Также отмечается, что в этой части Мурино завершается обустройство дополнительной полосы на съезде с КАД к торговому центру "ЭкоПарк". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском и Курортном районах с 5 сентября ограничат движение транспорта. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: запрет на парковку, круговой перекресток в мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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