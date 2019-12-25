В Адмиралтейском и Курортном районах с 5 сентября ограничат движение транспорта

Проезд закроет ремонт дорожного покрытия.

В двух районах Петербурга с 5 сентября ограничат дорожное движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 3 сентября.

Так, в Адмиралтейском районе с 5 по 29 сентября будут проводить работы по ремонту дороги, из-за чего не получится проехать по проспекту Римского-Корсакова от Садовой улицы до Лоцманской улицы, включая перекрестки.

В Курортном районе с 21:00 5 сентября до 06:00 22 сентября по этой же причине перекроют движение по Зеленогорскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до улицы Связи в Комарово, с закрытием движения по Зеленогорскому шоссе в направлении от проспекта Ленина к улице Связи.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Петербурга со 2 по 4 сентября начнут действовать ограничения для транспорта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга