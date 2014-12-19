Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост

Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил во вторник, 15 июля, в интервью новостному агентству "Рейтер" о том, что в случае возвращения к власти его движения в результате октябрьских выборов в парламент новое правительство отменит так называемую "чешскую инициативу по боеприпасам". Иностранный политик отреагировал на вопрос о том, будут ли власти под управлением ANO поддерживать инициативу по боеприпасам для Украины. По мнению политика, проект непрозрачен, неформален и "завышен по цене". В Праге не исключили, что управление программой может взять на себя НАТО.
Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для нашего народа.
Андрей Бабиш, экс-премьер-министр Чехии
По словам Андрея Бабиша, остается неясным, какой вклад в международную инициативу вносит Чехия.
В Чехии прошло масштабное отключение электроэнергии.
Фото: YouTube / Deník Zprávy
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все