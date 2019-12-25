Глава Украины пояснил, какие траты ждут страну в 2027 и 2028 годах.

Киевский режим хочет получить от стран коллективного Запада 115 миллиардов долларов финансирования на 2027 год. Соответствующими данными с мировой общественностью поделился Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции "коалиции желающих" в Берлине. Иностранный политический деятель заметил, что для международных союзников является большим вызовом найти подобную сумму. Он объяснил, что его страна ранее рассчитывала получить 45 миллиардов долларов, однако после консультаций с военным руководством и министерством по обороне была обнаружена дополнительная потребность еще в 70 миллиардов долларов.

Украине нужно $115 млрд в следующем году... У нас уже есть положительные сигналы: $45 млрд плюс $45 млрд - это $90 млрд. А $90 млрд ближе к $115 млрд, чем 45. Поэтому мы найдем еще $25 млрд. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский добавил, что аналогичная сумма может понадобиться Киеву в 2028 году.

Зеленский хочет разместить военные базы США на Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України