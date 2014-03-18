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В Чехии прошло масштабное отключение электроэнергии
Сегодня, 14:51
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В Чехии прошло масштабное отключение электроэнергии

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По данным местного агентства, произошло отключение нескольких подстанций.

В Чехии прошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Инцидент произошел днем 4 июля. Без электричества остались часть Праги прилегающего к столице Среднечешского края. Кроме  того, на северо-западе республики наблюдаются сбои с поставками. По данным агентства, произошло отключение нескольких подстанций. Эксперты национальных электрокомпаний выясняют причины аварии.

Ранее мы сообщали, что в Бишкеке произошло масштабное отключение электричества.

Фото: pxhere.com

Теги: отключение, прага, чехия, электроэнергия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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