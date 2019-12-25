Европейская страна не планирует придерживаться решения CAS.

Чехия планирует отказать российским спортсменкам в выдаче виз, необходимых для участия в Чемпионате мира по хоккею среди юниорок. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный журналист Йозеф Копецкий. Представитель СМИ уточнил, что министр внутренних дел европейской страны Лубомир Метнар объявил, что постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее разрешил российским представителям участвовать в международных соревнованиях, не обязывает национальное правительство разрешать атлетам из России въезд на территорию страны.

Напомним, что турнир пройдет в Остраве с 8 по 16 января в 2027 году. А 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным состязаниям. Позже хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии выступили с официальными заявлениями о том, что разочарованы вердиктом судебной инстанции.

Германия может отказаться от проведения ЧМ по хоккею из-за допуска России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Josef Kopecký