Германия может отказаться от проведения ЧМ по хоккею из-за допуска России

В качестве причин возможного отказа от проведения мероприятия Франк Лутц назвал финансовые трудности.

Федерация хоккея Германии изучает вариант с отказом от проведения Чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске к международным турнирам российских представителей. Соответствующий комментарий местному телеканалу MagentaTV сделал председатель правления Федерации хоккея в ФРГ Франк Лутц.

Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения ЧМ. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе. Франк Лутц, председатель правления Федерации хоккея Германии

Напомним, что 30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным состязаниям. Позже хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии выступили с официальными заявлениями. Они объяснили, что разочарованы вердиктом судебной инстанции. Член совета IIHF Андрес Ларссон допустил то, что российская команда может заменить на на данном турнире украинцев.

IIHF продлила отстранение российских сборных на 2027 год.

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