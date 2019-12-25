IIHF объявила, что сборная РФ не выступит на молодежном чемпионате мира

Руководство пошло на уступки под давлением Канады и национальных хоккейных федераций.

Международная федерация хоккея (IIHF) переменила свое решение о допуске национальной сборной России на молодежный чемпионат мира. Теперь команда исключена из числа участников. Согласно предварительным данным, тако постановление было принято было под давлением канадских властей, так как на территории данной страны состоится международный турнир, а также из-за позиции большинства профильных федераций.

Известно, что о своем решении IIHF объявила чуть более чем за месяц до старта состязаний. Международная федерация мотивировала свой решительным отказом канадских властей выдавать въездные визы членам российской команды. Ранее такое заявление было опубликовано местным правительством Канады в адрес IIHF и Хоккейной ассоциации Канады.

Напомним, что неделю назад стало известно, что IIHF разослала участникам чемпионата мира обновленное расписание соревнования с участием российских представителей. Они должны были заменить собой норвежцев, вышедших в элиту по итогам турнира в первом дивизионе в группе A. На официальном сайте федерации никаких изменений в составе участников и расписании не приводилось. Первым сообщила об изменениях швейцарская федерация хоккея.

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