Многолетний спонсор ЧМ по хоккею разорвал контракт c IIHF из-за допуска россиян

Шведы решили прекратить 37-летнее сотрудничество с турниром.

Шведская мебельная компания AJ Products, спонсирующая чемпионат мира по хоккею с 1989 года, не будет поддерживать международное состязание в 2027 году. Соответствующее заявление западным журналистам из новостного агентства The Reuters сделал генеральный директор Дэвид Брей. Иностранный бизнесмен пояснил, что руководство приняло такое решение после того, как CAS допустил граждан России к международным соревнованиям. Он уточнил, что партнерство компании с IIHF длилось 37 лет. Однако, по его словам, предпринимателям иногда приходится принимать трудные решения.

Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с чемпионатом мира по хоккею среди мужчин в следующем году, поскольку России снова разрешено участвовать в соревнованиях",— заявил агентству Reuters Дэвид Брей, генеральный директор AJ Products

Напомним, что 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых соревнованиях. Профильная инстанция таким образом отменила все пять резолюций Совета IIHF. Они ранее ограничивали допуск российских команд к турнирам. Чемпионат мира в Германии будет проводиться в период с 14 по 30 мая 2027 года. Федерация хоккея ФРГ после решения CAS допустила отказ европейской страны от проведения ЧМ.

Чехия не выдаст российским хоккеисткам визы для участия в юниорском ЧМ.

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