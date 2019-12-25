Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

Франк Лутц призвал IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей для молодежного чемпионата мира по хоккею. Соответствующее заявление сделали немецкие журналисты из местного издания Die Zeit со ссылкой на главу Федерации хоккея Германии Франка Лутца. Ранее телеканал TSN уведомил, что канадское правительство объявило ассоциации хоккея в стране и IIHF о том, что не будет выдавать визы российским представителям для участия в молодежном ЧМ. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо. Франк Лутц, глава Немецкой федерации хоккея

Напомним, что 8 ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения российской команды в состав участников международного турнира. Согласно планам наши соотечественники должны заменить собой норвежцев. Отмечается, что Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага в Берлине о том, что семь федераций отказались подписывать расписание.

уточним, что 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.

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