Врач сборной России помог украинскому самбисту

Врач российской национальной сборной по самбо оказал помощь спортсмену из Украины Владиславу Рудневу. Известно, что иностранец потерял сознание после удушающего приема своего оппонента. Инцидент зафиксирован на чемпионате мира в Ташкенте. Соответствующие кадры засняли представители организаторов мероприятия, так как вели трансляцию состязаний.
Уточняется, что случай произошел еще 8 ноября. В предварительной части международных соревнований в весовой категории до 79 килограммов россиянин Кодзаев одержал победу над Рудневым при помощи удушающего приема. После выполнения захвата украинский спортсмен лишился сознания. На помощь ему пришли врач сборной России совместно с сотрудником из команды Грузии.
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Фото и видео: Instagram* / Federation_reels
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