Петербург готовится принять XV Фестиваль единоборств имени В. А. Соловьёва

Программа фестиваля объединяет классические дисциплины, такие как бокс, самбо, дзюдо и вольная борьба, с редкими направлениями: киокушин, хапкидо и кёкусин-кан каратэ-до.

С 4 по 6 сентября Петербург станет центром спортивной жизни России: на двух площадках – в КСК "Арена" и на легкоатлетическом манеже на Теннисной аллее – пройдет юбилейный XV Фестиваль единоборств (Турнир имени В. А. Соловьёва). Организаторы ожидают приезда около четырех тысяч спортсменов и более 20 тысяч зрителей, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Программа фестиваля объединяет классические дисциплины, такие как бокс, самбо, дзюдо и вольная борьба, с редкими направлениями: киокушин, хапкидо и кёкусин-кан каратэ-до.

Как отметил председатель профильной комиссии ЗакСа по вопросам физической культуры и спорта Антон Соловьёв, турнир давно перерос рамки обычных соревнований: фестиваль начинался как небольшие районные старты, а теперь включает Открытый форум по развитию единоборств, выставку спортивных организаций и "звездные" мастер-классы. Впервые будет развернута фиджитал-зона, а также представлены новейшие методики реабилитации участников боевых действий посредством спорта.

Масштабное событие проходит на фоне системной модернизации городской спортивной инфраструктуры. Благодаря госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" только в 2025 году было организовано 6421 мероприятие районного уровня, включая 236 стартов для граждан "серебряного возраста". В эксплуатацию введены четыре крупных комплекса в Приморском, Кировском и Невском районах, а в Курортном районе построен современный корпус школы-интерната "Олимпийский резерв".

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