ЦСКА выиграл "Кубок Всеволода Боброва" в Сестрорецке

Матч за третье место превратился в принципиальное дерби филиалов Академии "Зенита".

В Сестрорецке завершился 12-й Международный детский футбольный "Кубок Всеволода Боброва". Как сообщили "Вечернему Петербургу" в пресс-службе Федерации футбола Петербурга, за награды боролись 12 команд из России и Беларуси.

Золотые медали достались московскому ЦСКА. В финальном поединке армейцы уверенно разгромили своих земляков из клуба "Спарта" с сухим счетом 4:0.

Матч за третье место превратился в принципиальное дерби филиалов Академии "Зенита". Команда "Север" оказалась сильнее "Центра". Основное время завершилось результативной ничьей – 3:3, а в серии пенальти точнее были футболисты "Севера", победившие со счетом 4:3.

Официальная информация о турнире доступна на странице соревнований "Кубок Всеволода Боброва".

Ранее мы сообщили о том, что хоккейный матч между московским и минским "Динамо" перенесен в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Парк культуры и отдыха "Дубки"