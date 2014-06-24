Хоккейный матч между московским и минским "Динамо" перенесен в Петербург

В качестве новой локации выбран петербургский Ледовый дворец.

Континентальная хоккейная лига готовится к проведению матча на нейтральном поле. Встреча между московским и минским "Динамо", запланированная в календаре на 12 сентября, официально сменит прописку и пройдет в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Решение о переносе продиктовано технической невозможностью проведения игры на домашней ВТБ Арене. Руководство москвичей предприняло все возможные меры для поиска площадки в домашнем регионе: рассматривались альтернативные ледовые дворцы Москвы и Московской области. Однако все объекты, соответствующие требованиям регламента КХЛ, оказались заняты в этот день другими мероприятиями.

В качестве новой локации выбран петербургский Ледовый дворец. "Динамо" Москва приносит искренние извинения своим болельщикам за доставленные неудобства, связанные со сменой места проведения игры, и благодарит их за понимание и преданность команде.

Ранее мы сообщили о том, что баскетбольный "Зенит" проиграл белградскому "Партизану" в заключительном товарищеском матче.

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