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В Красном Селе стартовала реконструкция 300 метров теплосетей

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Объект стал продолжением комплексной модернизации системы теплоснабжения города.

В Красном Селе началась реконструкция более 300 метров тепловых сетей диаметром 70-125 миллиметров в границах Бронетанковой улицы, проспекта Ленина и Стрельнинского шоссе. Об этом рассказал комитет по энергетике Петербурга. 

К настоящему моменту построили половину временной теплосети. Параллельно идет монтаж постоянных трубопроводов. После завершения работ к концу года надежным теплом будут обеспечены районный отдел полиции №9, детская библиотека №7 "Улыбка", а также жилой дом и торговый центр на Бронетанковой улице. 

Объект стал продолжением комплексной модернизации системы теплоснабжения города. Ранее закончили обновление сетей вдоль улицы Лермонтова. 

Ранее на Piter.TV: в сквере Приморского района, где прошла последняя дуэль Пушкина, завершили реконструкцию освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: красное село, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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