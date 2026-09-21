В Красном Селе стартовала реконструкция 300 метров теплосетей

Объект стал продолжением комплексной модернизации системы теплоснабжения города.

В Красном Селе началась реконструкция более 300 метров тепловых сетей диаметром 70-125 миллиметров в границах Бронетанковой улицы, проспекта Ленина и Стрельнинского шоссе. Об этом рассказал комитет по энергетике Петербурга.

К настоящему моменту построили половину временной теплосети. Параллельно идет монтаж постоянных трубопроводов. После завершения работ к концу года надежным теплом будут обеспечены районный отдел полиции №9, детская библиотека №7 "Улыбка", а также жилой дом и торговый центр на Бронетанковой улице.

Объект стал продолжением комплексной модернизации системы теплоснабжения города. Ранее закончили обновление сетей вдоль улицы Лермонтова.

Ранее на Piter.TV: в сквере Приморского района, где прошла последняя дуэль Пушкина, завершили реконструкцию освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга