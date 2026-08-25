На улице Равенства в Красном Селе стартовало обновление освещения

До конца года энергетики установят 59 светодиодных фонарей на 43 металлических опорах.

В Красном Селе на улице Равенства началось обновление освещения. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 25 августа.

В настоящее время на объекте функционируют 26 натриевых светильников на железобетонных опорах, а отрезок, проходящий по территории парка до улицы Красных Командиров, не освещен совсем. До конца года энергетики установят 59 светодиодных фонарей на 43 металлических опорах. Для подключения системы освещения проложат 2,4 километра кабельных и воздушных линий.

Улица Равенства – один из популярных маршрутов среди жителей и гостей. Она проходит через Дворец великого князя Михаила Павловича и ведет к пляжу Безымянного озера.

Ранее на Piter.TV: в Алексеевском саду завершена реконструкция наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга