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Вчера, 13:14
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В Алексеевском саду завершена реконструкция наружного освещения

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Здесь появились 33 архитектурных торшера.

В Алексеевском саду, который является объектом культурного наследия федерального значения, завершили реконструкцию наружного освещения. Здесь появились 33 архитектурных торшера, сообщили в петербургском комитете по энергетике 18 августа. 

Все 1,5 километра кабельных линий проложены под землей, что позволило исключить визуальный шум. Кроме того, там разместили и кабели системы видеонаблюдения "Безопасный город". В результате количество фонарей в саду выросло более чем в два раза. Для освещения спортивных площадок установили прожекторы. 

В Адмиралтейском районе в этом году стартует модернизация освещения в Юсуповском саду и саду Валентина Пикуля. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Красногвардейского района стартовало строительство освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: алексеевский сад, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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