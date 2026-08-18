В Алексеевском саду завершена реконструкция наружного освещения

Здесь появились 33 архитектурных торшера.

В Алексеевском саду, который является объектом культурного наследия федерального значения, завершили реконструкцию наружного освещения. Здесь появились 33 архитектурных торшера, сообщили в петербургском комитете по энергетике 18 августа.

Все 1,5 километра кабельных линий проложены под землей, что позволило исключить визуальный шум. Кроме того, там разместили и кабели системы видеонаблюдения "Безопасный город". В результате количество фонарей в саду выросло более чем в два раза. Для освещения спортивных площадок установили прожекторы.

В Адмиралтейском районе в этом году стартует модернизация освещения в Юсуповском саду и саду Валентина Пикуля.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Красногвардейского района стартовало строительство освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга