В Петербурге 20 августа проведут одно гидравлическое испытание

Проверки пройдут в поселке Терляево Пушкинского района.

В Петербурге в четверг, 20 августа, проведут одно гидравлическое испытание. Оно состоится в Пушкинском районе, рассказали в АО "ТЭК СПб".

Сегодня протестируют на прочность тепловые сети в поселке Терляево к домам 1, 2, 2А, 2Б на Большой улице, а также к домам 1А, 1Б на Новой улице.

Напомним, нельзя подходить к местам выхода воды на поверхность. Не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

Ранее на Piter.TV: в Северной столице сократили сроки летних отключений горячей воды.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга