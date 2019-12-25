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В Петербурге 20 августа проведут одно гидравлическое испытание
Сегодня, 8:29
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В Петербурге 20 августа проведут одно гидравлическое испытание

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Проверки пройдут в поселке Терляево Пушкинского района.

В Петербурге в четверг, 20 августа, проведут одно гидравлическое испытание. Оно состоится в Пушкинском районе, рассказали в АО "ТЭК СПб". 

Сегодня протестируют на прочность тепловые сети в поселке Терляево к домам 1, 2, 2А, 2Б на Большой улице, а также к домам 1А, 1Б на Новой улице. 

Напомним, нельзя подходить к местам выхода воды на поверхность. Не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть"

Ранее на Piter.TV: в Северной столице сократили сроки летних отключений горячей воды. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: теплосети, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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