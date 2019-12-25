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Реконструкция тепломагистрали в квартале Ржевка-Пороховые завершилась на 4 месяца раньше срока
Сегодня, 13:33
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Реконструкция тепломагистрали в квартале Ржевка-Пороховые завершилась на 4 месяца раньше срока

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Новые сети оснащены системой дистанционного контроля, которая позволяет в режиме реального времени следить за состоянием теплоизоляции и оперативно выявлять возможные повреждения.

В Красногвардейском районе Петербурга досрочно завершены работы по обновлению тепловых сетей в квартале Ржевка-Пороховые. Реконструкция участка вдоль проспекта Энтузиастов у парка Малиновка была закончена на четыре месяца быстрее установленного графика.

Специалисты полностью заменили более 740 метров изношенных коммуникаций, которые были проложены в период с 1979 по 1993 год. Вместо них смонтированы современные гибкие трубы и стальные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции с расчетным сроком службы не менее 30 лет.

Новые сети оснащены системой дистанционного контроля, которая позволяет в режиме реального времени следить за состоянием теплоизоляции и оперативно выявлять возможные повреждения. Для обеспечения безопасной эксплуатации подземных магистралей в рамках проекта также обустроено четыре новых тепловых камеры.

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор "ТЭК СПб" Бравве оценил работу Учебного центра предприятия в преддверии учебного года.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: санкт-петербург, теплосети
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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