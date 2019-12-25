Гендиректор "ТЭК СПб" Бравве оценил работу Учебного центра предприятия в преддверии учебного года

Руководитель осмотрел учебную инфраструктуру и поздравил коллектив с началом нового учебного периода.

Накануне генеральный директор АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадим Бравве посетил Учебный центр компании. Как сообщили сегодня в пресс-службе организации, руководитель осмотрел учебную инфраструктуру и поздравил коллектив с началом нового учебного периода.

Вадим Бравве подчеркнул, что данный объект представляет собой полноценную профессиональную площадку, которая помогает решать одну из наиболее важных для отрасли задач – обеспечивать ее квалифицированными кадрами.

Глава компании также ознакомился со статистикой работы учреждения. Он отметил, что только за летние месяцы – с июня по август – подготовку в центре прошли 5200 человек, распределенных по 104 учебным группам. Руководитель уточнил, что обучение ведется по широкому спектру направлений, включающих эксплуатацию объектов теплоэнергетики, промышленную безопасность и отраслевые рабочие профессии. Кроме того, было упомянуто значимое событие в истории центра: в марте текущего года он отметил свое 45-летие.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сократили сроки летних отключений горячей воды.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"