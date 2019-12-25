"Теплосеть резко увеличила объемы обновления труб в Петербурге

Общая программа развития системы теплоснабжения города рассчитана до 2032 года и предполагает обновление почти 740 километров трубопроводов.

Компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" значительно нарастила темпы модернизации инфраструктуры. По итогам 2025 года предприятие обновило 22 100 метров сетей, что в 5,5 раза превышает показатели предыдущего года. Высокие темпы работ были отмечены губернатором Александром Бегловым на заседании городского правительства.

Масштабная программа продолжается: сейчас компания ведет активную реконструкцию на 23 объектах общей протяженностью более 88 километров. Еще по 75 участкам длиной свыше 230 километров ведется проектирование.

В приоритете – устранение потенциально опасных участков. Среди ключевых проектов – замена тепломагистрали на Дровяной улице (именно там в 2023 году из-за дефекта трубы погиб мужчина), оперативное обновление проблемных участков распределительной сети на Маршала Захарова и реконструкция тепломагистрали "Пороховская".

Напомним, что общая программа развития системы теплоснабжения города рассчитана до 2032 года и предполагает обновление почти 740 километров трубопроводов.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция тепломагистрали в квартале Ржевка-Пороховые завершилась на 4 месяца раньше срока.

Фото: Telegram / ТЭК и Теплосеть