Коллекция учреждения насчитывает более 700 тысяч единиц хранения, из которых лишь малая часть доступна публике.

К своему 323-му дню рождения Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расширил выставочное пространство. Для посетителей открылась постоянная внешняя экспозиция вдоль Кронверкской протоки, где ранее техника демонстрировалась только во время "Ночи музеев". В начале сентября рядом со стратегическим комплексом "Тополь" разместили образцы вооружения, захваченные российскими бойцами в ходе специальной военной операции, сообщает "Петербургский дневник".

Директор музея генерал-лейтенант Сергей Баканеев пояснил, что коллекция учреждения насчитывает более 700 тысяч единиц хранения, из которых лишь малая часть доступна публике. Он отметил, что задача музея – обеспечить доступ к максимальному количеству предметов, поэтому новые площадки открываются постоянно. По его словам, это необходимо для изучения истории подрастающим поколением защитников Отечества.

При подготовке новой экспозиции были обновлены линейки реактивных систем залпового огня, противотанковой артиллерии и миномётов. Генерал Баканеев уточнил, что здесь представлены уникальные экземпляры, выпущенные в единичных количествах. Среди них упоминалась 57-мм противотанковая пушка с лафетом от 45-мм орудия, а также опытный образец КСП-Т-12 – попытка создать самоходное орудие для ВДВ на базе ГАЗ-63. Директор добавлял, что в скором времени коллекцию пополнит самоходная установка 2С-1 "Гвоздика".

Начальник отдела открытого хранения Алексей Харьков рассказал о самых интересных экспонатах. Он обратил внимание на комплекс "Чугунный арсенал", включающий орудия от времен Ивана Грозного до трофеев Боксёрского восстания в Китае. Также он указал на обширную экспозицию техники связи и радиоэлектронной борьбы (с конца 1940-х до начала 2000-х годов) и пусковые установки комплексов "Рубеж" и "Редут".

Алексей Харьков подчеркнул, что наиболее ценными являются не самые масштабные объекты. Он описал экспериментальные зенитные установки послевоенного периода, которые иллюстрируют путь развития инженерной мысли до появления управляемых ракет. Самым уникальным образцом стало орудие, дважды становившееся трофеем. Изначально это была советская дивизионная пушка Ф-22. После захвата её переоборудовали немцы для борьбы с танками Т-34, изменив лафет и добавив дульный тормоз. В коллекции также имеется французское орудие XIX века, которое гитлеровцы аналогичным образом переделали в противотанковое средство.

Что касается зоны СВО, формирование площадки началось 2 сентября. Рядом с "Тополем" установили американскую гаубицу М777 ("три топора"), захваченную при отражении атаки ВСУ на Курскую область, а также шведское безоткатное орудие. Директор музея заявил о планах подготовить отдельную экспозицию трофейной техники СВО, которую планируется разместить рядом с техникой РВСН так, чтобы она была видна с Кронверкской набережной.

Фото: "Петербургский дневник" (Игорь Осочников)