Баскетбольный "Зенит" проиграл белградскому "Партизану" в заключительном товарищеском матче

Поединок прошел в закрытом режиме без допуска зрителей и прессы.

Баскетболисты петербургского клуба "Зенит" уступили сербской команде "Партизан" в контрольном поединке. Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 83:71 в пользу хозяев площадки.

Для сине-бело-голубых этот матч стал финальной точкой предсезонной подготовки. Поединок прошел в закрытом режиме без допуска зрителей и прессы.

Новый сезон Единой лиги ВТБ для команды начнется 25 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что женская юниорская сборная из Петербурга выиграла все матчи на Турнире развития УЕФА в Шымкенте.

Фото: Единая Лига ВТБ