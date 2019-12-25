Баскетбольный "Зенит" проиграл белградскому "Партизану" в заключительном товарищеском матче

Баскетболисты петербургского клуба "Зенит" уступили сербской команде "Партизан" в контрольном поединке. Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 83:71 в пользу хозяев площадки.
Для сине-бело-голубых этот матч стал финальной точкой предсезонной подготовки. Поединок прошел в закрытом режиме без допуска зрителей и прессы.
Новый сезон Единой лиги ВТБ для команды начнется 25 сентября.
Ранее мы сообщили о том, что женская юниорская сборная из Петербурга выиграла все матчи на Турнире развития УЕФА в Шымкенте.
Фото: Единая Лига ВТБ
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