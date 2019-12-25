Женская юниорская сборная из Петербурга выиграла все матчи на Турнире развития УЕФА в Шымкенте

Подопечные Елены Медведь разгромили сборные Белоруссии, Азербайджана и Казахстана с суммарным счетом 26:1.

В казахстанском городе Шымкенте завершился международный Турнир развития УЕФА по футболу среди женских юниорских сборных (возрастная категория до 15 лет). Российская команда под руководством старшего тренера Елены Медведь одержала уверенную победу во всех встречах.

Подопечные Елены Медведь разгромили сборные Белоруссии, Азербайджана и Казахстана с суммарным счетом 26:1. Свой вклад в общий успех внесли и петербургские футболистки. Представительницы клуба "Зенит" Сабина Калинина и Виктория Щербакова отметились тремя результативными действиями на турнире.

По словам наставника команды, участие в таких соревнованиях – это важный этап подготовки резерва для взрослого футбола.

Ранее мы сообщили о том, что центральный блокирующий Артём Вольвич назначен капитаном петербургского "Зенита".

Фото: Федерация футбола Казахстана