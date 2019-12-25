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Патрульные автомобили на улице Марата подожгла 14-летняя петербурженка
Сегодня, 16:25
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Патрульные автомобили на улице Марата подожгла 14-летняя петербурженка

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетней девушки, обвиняемой в поджоге служебных автомобилей. Ей вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт и покушение на террористический акт), сообщили в СК РФ. 

Накануне 14-летняя фигурантка, находясь возле отдела полиции на улице Марата, облила горючей жидкостью две машины и подожгла их. Затем злоумышленница направилась к отделу на проспекте Тореза, где также собиралась совершить преступление, но ее задержали. 

Девочка-подросток в ходе допроса пояснила, что она познакомилась с молодым человеком через канал "Дайвинчик" в мессенджере Telegram. После ей стали поступать указания о поджогах.

Следователи осмотрели места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что поджигательницу магазина в Песочном будут судить. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, террористический акт
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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