Патрульные автомобили на улице Марата подожгла 14-летняя петербурженка

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетней девушки, обвиняемой в поджоге служебных автомобилей. Ей вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт и покушение на террористический акт), сообщили в СК РФ.

Накануне 14-летняя фигурантка, находясь возле отдела полиции на улице Марата, облила горючей жидкостью две машины и подожгла их. Затем злоумышленница направилась к отделу на проспекте Тореза, где также собиралась совершить преступление, но ее задержали.

Девочка-подросток в ходе допроса пояснила, что она познакомилась с молодым человеком через канал "Дайвинчик" в мессенджере Telegram. После ей стали поступать указания о поджогах.

Следователи осмотрели места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что поджигательницу магазина в Песочном будут судить.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу