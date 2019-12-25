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Нетрезвый мужчина устроил дебош в здании ТИК в Пушкине
Сегодня, 16:37
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Нетрезвый мужчина устроил дебош в здании ТИК в Пушкине

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Дебошир ударил кулаком по стеклу КПП и разбил его.

Росгвардейцы Колпинского района Петербурга задержали 59-летнего мужчину, который повредил имущество администрации Пушкинского района, где проводилось голосование. 

Днем 20 сентября нетрезвый злоумышленник пришел к административному зданию на Октябрьском бульваре в Пушкине. Там были расположены две территориальные избирательные комиссии. Из-за состояния местному жителю запретили заходить вовнутрь. Тогда дебошир ударил кулаком по стеклу КПП и разбил его. 

Сотрудники вневедомственной охраны поймали нарушителя и доставили в отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали двух петербуржцев, которые хотели проголосовать в нетрезвом состоянии. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: пушкин, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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