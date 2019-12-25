Двойной запас семян: как правильно сеять цветы под зиму

По ее словам, важно перестраховаться и увеличить норму высева в два раза.

В преддверии зимы можно посеять календулу, космею, алиссум и гацанию, посоветовала в. Кроме того, в межсезонье допустимо посадить астры, рассказала 360.ru председатель регионального отделения "Союза садоводов России" Татьяна Олейник.

Садовод рекомендовала не высевать семена пока на улице плюсовая температура и почва еще теплая. Для посева нужен устойчивый ноль и небольшие заморозки. Подзимний посев эксперт сравнила с лотереей, ведь заранее невозможно узнать, какой процент семян взойдет и какой будет зима.

Поэтому норму высева нужно увеличить раза в два. В зависимости от того, что указано на этикетке по каждому сорту, можно смело высаживать в два раза больше. Лучше пусть взойдет больше, чем останется мало. Татьяна Олейник, садовод

Также важно грамотно выбрать культуры. Самыми неприхотливыми Олейник назвала календулу, космею, алиссум и гацанию. Кроме того, под зиму можно сеять астры, но они требуют аккуратного подхода. Эксперт напомнила, что тюльпаны, нарциссы, мускари, гиацинты и крокусы хорошо зимуют в грунте, а гладиолусы, георгины, канны и клубневую бегонию необходимо выкапывать.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)