Флорист объяснил, как сохранить цветы, уезжая в отпуск

В России дали рекомендации по тому, как сберечь растения в горшках на случае длительной поездки.

Россиянам рассказали о том, каким образом они могут поехать на отдых, но при этом не свои потерять домашние растения. Российский флорист Елизавета Ястова в комментарии журналистам телеканала "360.ru" напомнила, что из-за жаркого лета у растений сушится земля. В первую очередь для того, чтобы сохранить цветы, важно обильно полить землю, убрать горшок с солнечного места на более притененное.

И если растение любит пить, любит воду, то есть специальные устройства, которые позволят растению поддерживать влажность — автополив. Кто-то делает фитили, опускает из бутылок с водой в горшок, потому что заливать цветы заранее нельзя. Елизавета Ястова, флорист

В вопросе сохранности цветов эксперт отметила, что многое зависит от срока отпуска. Одну-две недели цветы спокойно продержатся на фитиле и губке, но если отдых владельца продлится дольше, то в этом случае человеку стоит озаботиться о "няне" для цветов. Речь идет о том, что друзья или соседи могут помочь с поливкой хотя раз в неделю.

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Фото: pxhere.com