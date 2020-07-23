220 000 летних цветов высадили в "Петергофе"

В "Петергофе" высадили 220 000 летних цветов. Сотрудники музея-заповедника "Петергоф" этим летом обновили цветники в парках и высадили более 200 разных видов и сортов растений.

Петербуржцы и гости города, прогуливаясь по популярному парку, могут увидеть следующие растения: алиссум, бегонию, бархатцы, львиный зев, гератум, изотому, календулу, настурцию, василек, люпин, космею, монарду, бальзамин, георгин, гелиотроп, амарант, петунию, герань, гвоздику травянистую, колеус, астру, цинерарию и другие растения.

Как отметил "Петербург2", бегонии и львиный зев были популярны в XVIII столетии. Агератум и изотома были известными цветами XIX века. Такой метод позволяет не только поддерживать традиции, но и создавать узнаваемый облик парков.

Фото: ВКонтакте / Петергоф