В Петергофе прогремел традиционный Бал медалистов

В Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" прошел традиционный Бал медалистов. Участниками стали около 6 тысяч лучших выпускников петербургских школ.

Нижний парк "Петергофа" вновь стал местом встречи лучших выпускников Санкт-Петербурга. В этом году Бал медалистов объединил около 6 тысяч школьников, которые окончили свое обучение с медалями. Также в празднике приняли участие школьники-медалисты из города-побратима Мариуполя, гости из Кубы, директора школ и руководители районных органов.

Сегодня Петергоф принимает медалистов-выпускников. Весь мир знает Петергоф, а Санкт-Петербург гордится вами, нашими наследниками. Вы окончили школу, участвовали в олимпиадах, вы победили. Это ваша первая самая большая победа. Здесь собрались люди, которые будут строить будущее нашего города и нашей страны. Мы верим в вас, надеемся на вас и желаем успехов, удачи в поступлении в вузы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Для музея-заповедника Бал медалистов стал уже ежегодной традицией. Из года в год именно здесь лучшие выпускники отмечают окончание школьного пути, а исторический парк на один вечер превращается в пространство, где встречается история города и будущие поколения.

Для Петергофа большая честь принимать лучших выпускников Петербурга. Вы лучшие и находитесь в лучшем месте, которое создавалось гениями и талантами лучших людей страны. Сегодня Петергоф – ваше пространство. Запомните этот вечер. Спустя много лет вы будете ходить по этому парку и вспоминать, как Петергоф принимал вас. Роман Ковриков, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф"

На территории парка для выпускников работали около 40 интерактивных площадок. Для ребят организовали мастер-классы, фотозоны, выступления фокусников, а также возможность оставить свои мечты и пожелания в Волшебной книге.

Однако за праздничной атмосферой у ребят стоят годы упорной учебы и подготовки, поддержка учителей и родителей, а также работа над собой.

Это работа огромного количества людей и педагогов. У нас учителя никогда не оставляют тебя в беде, если ты не понимаешь тему, всегда можно подойти и спросить, и тебя никто за это не наругает. Они не отталкивают нас от учебы, дают возможность развиваться и делать ошибки. Думаю, именно поэтому получились такие оценки и такая медаль. София Кениг, выпускница лицея №280 им. М.Ю.Лермонтова

В этом году золотые медали за особые успехи получили 3922 петербургских выпускника. В прошлом году медали получили 2689 выпускника, что говорит о значительном росте числа медалистов.

Медаль – это то, что поможет поступить туда, куда я хочу. Конечно, приятно, что школьные годы принесли пользу. Медаль – это показатель того, что ты работал не зря, и с функциональной точки зрения она тоже много дает. Виталий Сунегин, выпускник лицея №280 им. М.Ю.Лермонтова

Праздник стал для выпускников наградой за долгий труд и возможностью почувствовать себя частью большой истории Петербурга. Для многих этот вечер запомнится не меньше, чем вручение аттестатов.

Я безумно рад, что оказался здесь. Для меня безумно важно, что я попал на "Алые паруса" и на Бал медалистов. Чувствую свою причастность к истории родного города. Алексей Пилюгин, выпускник лицея №280 им. М.Ю.Лермонтова

Завершился бал медалистов большим праздничным концертом, хедлайнером которого стала группа "Dabro".

В конце вечера в честь выпускников торжественно запустили фонтаны Большого каскада, одновременно с которыми над Нижним парком прогремел праздничный салют.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото: Piter.TV