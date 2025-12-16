В Невском районе появился новый цветник

А помогали специалистам предприятий ребята из Подростково-молодежного центра "Невский".

В Невском районе Петербурга на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ивановской улицы появился цветник. Специалистам помогали ребята из Подростково-молодежного центра "Невский", рассказали в городском комитете по благоустройству 5 июня.

Тем временем в Южно-Приморском парке убрали с клумб отцветшие тюльпаны. Там начинается формирование нового рисунка. В цветнике на проспекте Энгельса высаживаются бутоны тагетесов. Кроме того, работы по разбивке фигурных клумб стартовали и в Комарово. Контейнерное озеленение размещают на разделительных полосах Ленинского проспекта и проспекта Героев. Каскад создадут сурфинии и дихондра.

Ранее на Piter.TV: в День России комблаг Петербурга проведет фестиваль цветов.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга