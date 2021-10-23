Задержана молодая петербурженка, обманувшая школьницу на 306 тыс. рублей

Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция задержала студентку, которая обманула школьницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Невского района 12 июля обратилась 47-летняя жительница дома на улице Дыбенко. В июне ее 14-летней дочери написала неизвестная и под предлогом проверки и декларирования средств убедила отдать ювелирные украшения и личные накопления мамы. В результате материальный ущерб составил 306 тыс. рублей. На следующий день на проспекте Большевиков по подозрению поймали 21-летнюю учащуюся вуза, работавшую курьером аферистов. Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей.

Фото: Piter.TV