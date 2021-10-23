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Задержана молодая петербурженка, обманувшая школьницу на 306 тыс. рублей
Сегодня, 10:26
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Задержана молодая петербурженка, обманувшая школьницу на 306 тыс. рублей

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Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция задержала студентку, которая обманула школьницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Невского района 12 июля обратилась 47-летняя жительница дома на улице Дыбенко. В июне ее 14-летней дочери написала неизвестная и под предлогом проверки и декларирования средств убедила отдать ювелирные украшения и личные накопления мамы. В результате материальный ущерб составил 306 тыс. рублей. На следующий день на проспекте Большевиков по подозрению поймали 21-летнюю учащуюся вуза, работавшую курьером аферистов. Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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