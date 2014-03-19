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В Петербурге сотрудник оформил отпуск, предоставив фальшивые справки донора
Сегодня, 13:25
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В Петербурге сотрудник оформил отпуск, предоставив фальшивые справки донора

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Размер ущерба, причиненный компании, оценили в 27 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). 

По информации надзорного ведомства, в июле 2024 года обвиняемый предоставил работодателю четыре поддельных медицинских справки о сдаче крови. На основании документов злоумышленнику выделили оплачиваемые дни отпуска. Так, фактически мужчина не сдавал кровь. 

Размер ущерба, причиненный компании, оценили в 27 тыс. рублей. Фигурант признал вину и пояснил, что устал и захотел отдохнуть. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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