Фото: боевую машину пехоты, прошедшую Афганистан и Чечню, доставили в парк Боевого Братства

Торжественное открытие мемориала запланировано на 2 августа – День десантника.

В Петербурге при поддержке городских служб специалисты "Теплосети Петербурга" установили памятник – боевую машину пехоты (БМП), прошедшую службу в Афганистане и Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники организации предоставили необходимую технику, включая автокран, для того чтобы водрузить бронемашину на постамент. Торжественное открытие мемориала запланировано на 2 августа – День десантника.

Памятник размещен в парке Боевого Братства, расположенном на перекрестке улиц Бадаева и Джона Рида. Напомним, что эта зеленая зона была капитально обновлена в 2024 году. Сегодня здесь уже установлены несколько памятных знаков, а также заложена аллея в честь участников специальной военной операции.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"